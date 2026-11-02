واصلت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والتطويرية في عدد من المدن والمحافظات، ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب دعم مستهدفات مبادرة (السعودية الخضراء).

وأنجزت الأمانة المرحلة الأولى من مشروع صيانة ورفع كفاءة طريق الخوارزمي بمدينة الدمام، الممتد من تقاطع طريق أبي بكر الصديق باتجاه طريق أبو حدرية بطول 1650 متراً، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع جودة التنقل داخل المدينة.

وشملت أعمال المشروع الإزالة الكاملة للطريق، وإنشاء مصائد لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال سفلتة على مساحة تجاوزت 22 ألف متر مربع، إضافة إلى الدهانات والعلامات الأرضية الحرارية التي تعزز وضوح المسارات وترفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق.

وفي محافظة النعيرية، أعادت الأمانة تأهيل وسفلتة المدخل الغربي للمحافظة على طريق الدمام - حفر الباطن، على مساحة إجمالية بلغت 82 ألف متر مربع وبامتداد 3500 متر طولي على جانبي الطريق، ضمن خطط تطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسة وتحسين كفاءتها التشغيلية.

وتضمنت الأعمال كشط الطبقات الإسفلتية المتضررة وتهيئة المواقع المستهدفة وتنفيذ أعمال السفلتة وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يدعم انسيابية الحركة المرورية ويواكب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المحافظة.

وفي الجانب البيئي، أنجزت الأمانة أعمال تشجير طريق الأمير متعب بمدينة الدمام، عبر زراعة أكثر من 300 شجرة متنوعة، من بينها أشجار (فيكس لسان العصفور) و(اللبخ)، إلى جانب مغطيات التربة؛ بهدف تعزيز الغطاء النباتي وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة البيئة الحضرية.

وأكدت الأمانة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خططها المستمرة لتطوير المدن وتحسين المشهد الحضري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في توفير بيئة أكثر استدامة وجودة للسكان والزوار.