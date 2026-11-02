أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الوطني الكوري كانغ شين تشول، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الجانبان أهمية دعم الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام على المستويين الإقليمي والدولي، مع إدانة الهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المملكة.