كشفت دراسة حديثة عن ارتباط امتلاك السعوديات رخصة قيادة سيارات بارتفاع احتمالات الانتقال بين أماكن العمل إلى 2.23 مرة مقارنة بغير الحاصلات عليها، في مؤشر يسلط الضوء على العلاقة بين الاستقلال في التنقل والمرونة المهنية للمرأة في سوق العمل.



890 امرأة سعودية



وشملت الدراسة، التي أعدّتها الباحثتان غادة الطريف من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ووفاء صالح من جامعة إدنبرة نابير البريطانية، بيانات 890 امرأة سعودية من مناطق وفئات اجتماعية واقتصادية ووظيفية متنوعة.



متغيرات مدرجة



وأظهرت النتائج أن امتلاك رخصة القيادة ارتبط بارتفاع الانتقال بين أماكن العمل إلى 2.23 مرة، بعد مراعاة المتغيرات المدرجة في النموذج الإحصائي، فيما ارتبط صغر السن وارتفاع الدخل بزيادة احتمالات التنقل الوظيفي، مقابل مستويات أقل لدى المتزوجات.



وأشارت الباحثتان إلى أن إتاحة القيادة ترتبط بقدر أكبر من المرونة في سوق العمل، مع اختلاف هذه العلاقة بحسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.



وركزت الدراسة على الانتقال بين أماكن العمل، وليس الالتحاق الأول بسوق العمل، كما أن نتائجها ترصد ارتباطات إحصائية بين امتلاك الرخصة والتنقل الوظيفي.