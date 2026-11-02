نجح أرسنال في تحقيق انتصار ثمين على مضيفه ليفربول بهدف دون مقابل، في قمة الجولة، ليضع حداً لانتظار طويل على ملعب أنفيلد، ويحقق فوزاً تاريخياً يعزز طموحاته في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء الانتصار ليحمل أكثر من دلالة لجماهير المدفعجية، إذ تمكن الفريق اللندني من إنهاء عقدة عدم الفوز على ملعب أنفيلد في منافسات البريميرليج، والتي استمرت منذ موسم 2012-2013، عندما كان الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي الأسطوري أرسين فينجر.



ولم تتوقف مكاسب أرسنال عند كسر هذه العقدة التاريخية، بل امتدت إلى استعادة نغمة الانتصارات أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعدما كان آخر انتصار له على الريدز في المسابقة يعود إلى فبراير 2024، ليؤكد الفريق قدرته على حسم المواجهات الكبرى وانتزاع النقاط من المنافسين المباشرين.



وعكس الفوز شخصية أرسنال في التعامل مع واحدة من أصعب المباريات خارج أرضه، حيث نجح في الخروج بالنقاط الثلاث من ملعب لطالما شكّل تحدياً كبيراً أمامه، مستفيداً من الانضباط التكتيكي والقدرة على المحافظة على التقدم حتى صافرة النهاية.



وبهذه النتيجة، يحقق أرسنال مكسباً مزدوجاً، بكسر حاجز تاريخي أمام ليفربول من جهة، وتعزيز موقعه في سباق المنافسة على اللقب من جهة أخرى، إذ انفرد بصدارة جدول الترتيب، ليؤكد حضوره بوصفه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على البطولة، ويبعث برسالة قوية إلى بقية المنافسين بأن طموحاته هذا الموسم تتجاوز مجرد المنافسة إلى الاحتفاظ باللقب.