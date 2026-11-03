أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال، جاهزية لاعبيه لخوض المواجهة القادمة أمام شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشددا على أهمية المنافسة وضرورة تقديم أداء قوي لتحقيق النتيجة المنشودة.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «سندخل المواجهة بكل قوة، وسنقدم أفضل ما لدينا»، مشيرًا إلى أن لكل مباراة تحضيراتها الخاصة وفقًا لطبيعة المنافس، وأضاف: «ندرك أهمية هذه المنافسة، ونتعامل مع كل مباراة بتحضيرات مختلفة تتناسب مع طبيعة المنافس».

وأشاد المدرب الإيطالي بالمستويات التي يقدمها الهلال خلال الموسم الجاري، موضحًا أن الجهاز الفني يواصل العمل على تطوير الأداء وزيادة الفاعلية الهجومية، خصوصًا في استثمار الفرص أمام المرمى، وقال: «الفريق يقدم أداءً قويًا هذا الموسم، ونعمل بشكل يومي ومستمر على تحسين مستوانا، كما نخضع اللاعبين لتدريبات إضافية بهدف رفع الفاعلية الهجومية والاستفادة من الفرص المتاحة خلال المباريات».

من جهته، شدد المدافع التركي يوسف أكتشيشيك على أهمية المواجهة، مؤكدًا تطلع لاعبي الهلال إلى تحقيق الفوز، رغم قوة المنافس.

وأوضح أكتشيشيك أن تطلعات الهلال الدائمة للمنافسة على البطولات تمثل حافزًا للاعبين، وقال: «نعلم أن الهلال فريق كبير ومطالب دائمًا بتحقيق البطولات، وهذا الأمر يشكل حافزًا كبيرًا لنا لتحقيق الألقاب، ولا يمثل أي ضغط على اللاعبين».

وعن فرص مشاركته في التشكيلة الأساسية، أكد المدافع التركي جاهزيته لخدمة الفريق، بصرف النظر عن موقعه في التشكيلة، وقال: «سواء شاركت أساسيًا في كل مباراة أم لا، فأنا مستعد دائمًا لمساعدة زملائي وتقديم كل ما لدي لخدمة الفريق».

واختتم أكتشيشيك تصريحاته بالإشارة إلى الدور الذي يؤديه الجهاز الفني في تطوير مستواه، خصوصًا على المستويين التكتيكي والفني، مؤكدًا سعادته بالعمل مع الجهاز الفني وحرصه على الاستفادة منه لمواصلة التطور وتقديم مستويات أفضل خلال المرحلة القادمة.