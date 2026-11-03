شهدت شوارع منطقة وسط البلد بالقاهرة حالة من الزحام، عقب ظهور الفنان المصري محمد رمضان لتصوير مشاهد من مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه في رمضان 2027، إذ التف حوله عدد كبير من محبيه، ما لفت انتباه المارة وأدى إلى تكدس الحركة في محيط التصوير.

تجمعات جماهيرية حول محمد رمضان

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وثقت تجمع المعجبين حول رمضان، في محاولة لالتقاط صور تذكارية معه، فيما أظهر أحد الفيديوهات حرصه على احتضان أحد محبيه الذي تمكن من الاقتراب منه، بالتزامن مع محاولات أفراد الأمن إبعاد المتجمعين لتأمين التصوير وتنظيم حركة الجمهور.

ولفت مقطع آخر الأنظار بظهور رمضان رفقة الفنان المصري باسم سمرة في كواليس مسلسل «عشماوي»، وسط هتافات الحاضرين الذين أخذوا ينادونه باسم الشخصية، كما رصدت مقاطع متداولة انفعاله تجاه أحد أفراد الأمن أثناء التعامل مع تجمع المعجبين.

تفاعل واسع

وحظيت المشاهد بانتشار واسع عبر المنصات الاجتماعية، وأثارت تفاعلاً بين المتابعين، بالتزامن مع مواصلة تصوير العمل الذي يمثل عودة محمد رمضان إلى المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2027.

فريق العمل

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد رمضان كل من إسعاد يونس، وباسم سمرة، ويسرا اللوزي، وانتصار، ووليد فواز، ومحسن منصور، ويوسف رأفت وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.

جديد أعماله

وعلى الصعيد السينمائي، يستعد محمد رمضان لخوض تجربة جديدة من خلال فيلم «نمبر وان»، الذي يتعاون فيه للمرة الأولى مع المؤلف محمد السيد بشير، ضمن مشروع سينمائي ضخم يجري الإعداد له، ومن المقرر أن تشمل عمليات تصويره مواقع متعددة خارج مصر.