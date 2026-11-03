في تطور عسكري يكشف عن تصعيد أمريكي مستمر ضد إيران، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بأن الولايات المتحدة شنت، فجر اليوم (الثلاثاء)، هجوماً على جزيرة قشم جنوبي إيران، ضمن سلسلة ضربات سرية ومحدودة النطاق تنفذها القوات الأمريكية منذ عدة أسابيع، وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الهجوم على جزيرة قشم وقع خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، دون الكشف عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها الضربات أو حجم الخسائر الناجمة عنها.

عمليات سرية منذ أسابيع

وكشفت «وول ستريت جورنال» أن القوات الأمريكية تنفذ منذ عدة أسابيع ضربات سرية ضد أهداف في إيران، في عمليات عسكرية محدودة النطاق لم يُعلن عن تفاصيلها سابقاً.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن هذه العمليات تأتي في إطار التحركات العسكرية التي تنفذها واشنطن لمواجهة التهديدات الإيرانية وحماية مصالحها وقواتها المنتشرة في المنطقة.

واشنطن: ضربات دفاعية لحماية الملاحة

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الهجمات التي تنفذها الولايات المتحدة ذات طبيعة دفاعية، وتهدف إلى منع إيران من مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم.

وتكتسب جزيرة قشم أهمية إستراتيجية نظراً لموقعها جنوبي إيران، بالقرب من مضيق هرمز، الذي تمر عبره إمدادات نفطية وتجارية حيوية للأسواق العالمية.

الإدارة الأمريكية: نواجه التهديدات باستمرار

وفي سياق متصل، نقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الإدارة الأمريكية تتعامل باستمرار مع التهديدات التي تواجه القوات الأمريكية في المنطقة.

وتشير التصريحات الأمريكية إلى استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة.

مخاوف من اتساع المواجهة

ويأتي الكشف عن الضربات الأمريكية السرية في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر اتساعاً، خصوصاً مع ارتباط العمليات العسكرية بأمن مضيق هرمز وحركة السفن التجارية.

ولم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي طالتها الضربة الأخيرة على جزيرة قشم، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عنها.