أجرى مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم (الاثنين)، تعديلاً وزارياً في حكومة الدكتور شائع الزنداني، شمل ثلاث وزارات، فيما عيّن معمر الإرياني سفيراً بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وأصدر قرارات بتعيين عدد من القيادات العسكرية في محور طور الباحة بمحافظة لحج، وترقيتهم إلى رتب عسكرية جديدة.



وقضى القرار الجمهوري بتعيين سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي، الذي كان يشغل منصب وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وزيراً للإعلام، فيما عُيّن القاضي أكرم نصيب أحمد العامري وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، بعد أن كان وزيراً للدولة، كما عُيّن أحمد صالح أحمد العولقي وزيراً للإدارة المحلية.



كما قضى القرار بتعيين معمر مطهر محمد الإرياني سفيراً بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



وفي سياق التعيينات الإدارية، صدر قرار بتعيين المهندس حسن فرج محمد عمر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، وصابر عبده محمد السنيدي رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، والقبطان رياض سعيد عمر باجعمان وكيلاً لوزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ.



وعُيّن القبطان علي محمد علي الصبحي مستشاراً لوزير النقل للشؤون البحرية والموانئ بدرجة نائب وزير، والكابتن صالح سليم بن نهيد مستشاراً لوزير النقل بدرجته، فيما عُيّن القبطان عبدالله ناصر مثنى مستشاراً لوزير النقل للشؤون البحرية.



وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر، في وقت سابق اليوم، قرارات بتعيين عدد من القيادات العسكرية في محور طور الباحة بمحافظة لحج.



وقضت القرارات بتعيين العميد الركن رشاد أحمد إسماعيل اليوسفي عضواً في اللجنة العسكرية العليا ومسؤولاً لجبهة تعز، وترقيته إلى رتبة لواء، كما عُيّن العقيد مجدي مناضل ثابت أحمد قائداً لمحور طور الباحة وقائداً للواء الأول قوات درع الوطن، وترقيته إلى رتبة لواء.



وشملت القرارات تعيين العقيد بسام عبده سعيد سالم الحرق رئيساً لأركان محور طور الباحة وقائداً للواء الرابع مشاه جبلي، والعميد الركن ناجي مقبل محمد سعيد الشطاف رئيساً لعمليات محور طور الباحة.