استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم، ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ونقل ولي عهد الأردن في بداية اللقاء، تحيات ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد، فيما أوكل ولي العهد، لولي عهد الأردن نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته لملك الأردن.

وأعرب ولي عهد الأردن، خلال الاستقبال عن إدانة الأردن الشقيق للاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة، مؤكداً وقوف الأردن التام مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية مقدراتها.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون في المجالات كافةً.

حضر اللقاء، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى.

فيما حضر من الجانب الأردني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان العامة المشتركة اللواء ركن مجدي الحراسيس ومدير مكتب ولي العهد الدكتور زيد بقاعين.