أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنظيره وزير الدفاع الوطني في الجمهورية الهيلينية نيكوس ديندياس.
وجرى خلال الاتصال، استعراض سبل مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون القائم والمستقبلي في المجال الدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث السعي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات.
وزير الدفاع يبحث مع نظيره الهيليني تعزيز التعاون الدفاعي واستقرار المنطقة
2 نوفمبر 2026 - 22:50 | آخر تحديث 2 نوفمبر 2026 - 22:50
الأمير خالد بن سلمان.
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (جدة)
أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنظيره وزير الدفاع الوطني في الجمهورية الهيلينية نيكوس ديندياس.