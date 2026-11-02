أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنظيره وزير الدفاع الوطني في الجمهورية الهيلينية نيكوس ديندياس.

وجرى خلال الاتصال، استعراض سبل مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون القائم والمستقبلي في المجال الدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث السعي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات.