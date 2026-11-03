أثار منشور لحساب نادي النصر الرسمي على منصة “إكس” جدلاً بين الجماهير الرياضية، بعدما أرفق احتفاله بالفوز على باختاكور بسداسية بعبارة “دون انسحاب الخصم”، التي قرأها متابعون بوصفها تلميحاً إلى خسارة الأهلي أمام الشباب عام 2008، وعدّتها جماهير أهلاوية استفزازاً يستدعي واقعةً قديمةً، فيما رأى آخرون أن المنشور يحتمل دلالاتٍ مختلفةً، ولا يكفي للجزم بهوية الطرف المقصود.



ونشر الحساب صورةً احتفاليةً بالفوز بنتيجة 6-2، مصحوبةً بتعليق “نهاية المباراة بسداسية.. دون انسحاب الخصم”، مع رمزٍ تعبيريٍّ مبتسمٍ، لتتحول العبارة إلى محورِ نقاشٍ تجاوز نتيجة المباراة وأداء الفريق، وانشغل بتفسير الرسالة الكامنة خلفها.



واستحضر متابعون مواجهةً الأهلي والشباب عام 2008، التي انتهت بفوز الشباب بستةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ، وتوقفت قبل وقتها الأصلي لعدم اكتمال العدد القانوني للاعبي الأهلي. ووفق بيانِ اللجنةِ الفنيةِ آنذاك، ثُبّتت النتيجة استناداً إلى مادةٍ تتناول حالاتٍ لا تنطبق عليها أحكام الانسحاب والتخلف.



وفي المقابل، اتجهت قراءاتٌ أخرى إلى احتمال ارتباط التعليق بوقائعَ تخص أنديةً مختلفةً، أو اعتباره مناكفةً جماهيريةً مفتوحةً، لا تحمل بالضرورة استهدافاً للأهلي، خصوصاً أن الحساب لم يسمِّ نادياً أو يحدد مناسبةً تاريخيةً بعينها.



وأعاد التباين في تفسير المنشور النقاش حول لغةِ الحساباتِ الرسميةِ للأندية، وحدود استخدامها للتلميح والسخرية في مخاطبةِ جمهورٍ شديدِ الحساسيةِ تجاه تاريخِ المنافساتِ ونتائجها.



فبين من عدّ العبارة إضافةً ساخرةً إلى احتفالٍ مستحقٍّ، ومن رآها استفزازاً غير مبررٍ لجماهيرَ منافسةٍ، بقي المقصود محلَّ تأويلٍ. لكن الجدل أظهر قدرةَ كلماتٍ قليلةٍ على نقلِ الاهتمامِ من انتصارٍ داخل الملعب إلى مواجهةٍ خارجه، وطرح سؤالاً عن مدى توفيقِ الحسابِ الرسميِّ في صياغةِ رسالةٍ تحتفي بفريقه، وتترك في الوقت نفسه مساحةً واسعةً لاستدعاءِ خصوماتٍ لم يذكر أصحابها صراحةً.