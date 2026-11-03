من المنتظر أن يغيب لاعبو أندية الأهلي والنصر والقادسية عن انطلاقة معسكر المنتخب السعودي في مدينة الخبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس أمم آسيا 2027، التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، وذلك بسبب تزامن موعد المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي، المقرر موعدها 23 ديسمبر في الكويت، مع معسكر «الأخضر» خلال الفترة من 21 ديسمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، والذي يتخلله خوض منتخبنا الوطني لقاءً أمام نظيره القطري، (الأحد) 27 ديسمبر، قبل أن يختتم مبارياته التجريبية بمواجهة الأردن، (السبت) الثاني من يناير، على أن تُجرى المباراة الأخيرة خلف أبواب مغلقة.

ومن المتوقع، أن يلتحق لاعبو الأهلي والنصر والقادسية بمعسكر «الأخضر» عقب فراغهم من المشاركة في نهائي كأس السوبر.

يذكر، أن مباريات بطولة كأس السوبر السعودي، تقام على استاد الأحمد الدولي في الكويت، إذ يواجه فريق القادسية نظيره الأهلي 19 ديسمبر، الساعة 8:00 مساء، فيما يلتقي فريقا النصر والخلود 20 من الشهر نفسه الساعة 8:00 مساء، وتقام المباراة النهائية 23 من الشهر ذاته.