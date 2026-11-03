مهمة جديدة تنتظر ممثل الوطن فريق نيوم في دوري أبطال الخليج، عندما يستضيف الساعة العاشرة، مساء اليوم (الثلاثاء)، نظيره الدحيل القطري على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة.

يدخل فريق نيوم هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 3 نقاط، حصدها من فوز كبير على شعب حضرموت اليمني برباعية، وخسارة من شباب النهضة العماني بثلاثة أهداف لهدف، ويطمح في لقاء الليلة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتعزيز فرص التأهل لنصف النهائي.

فيما يدخل فريق الدحيل هذا اللقاء محتلاً صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الشباب العماني بثلاثية نظيفة، وعلى شعب حضرموت بهدفين لهدف، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية لضمان صدارة المجموعة مع نهاية الدور الأول لدول المجموعات.

وعلى استاد مجمع الرستاق الرياضي بسلطنة عُمان، يستضيف فريق الشباب العماني نظيره شعب حضرموت، ويدخل الشباب هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد إنعاش آماله بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، عندما انتصر على نيوم قبل أن يخسر من الدحيل ليحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن نيوم، ويسعى في لقاء الليلة لحصد النقاط الثلاث والقفز لمراكز المقدمة، فيما يدخل فريق شعب حضرموت هذا اللقاء بعد أن تلقى خسارتين ليتذيل فرق المجموعة بدون نقاط، ويطمح في هذا اللقاء لتحقيق أولى نقاطه في البطولة.