أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، بوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث.
وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون الإستراتيجي في المجال الدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، واستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة.
خالد بن سلمان يبحث مع وزير الحرب الأمريكي اعتداءات الحوثيين والتصعيد الإقليمي
3 نوفمبر 2026 - 00:48 | آخر تحديث 3 نوفمبر 2026 - 00:48
الأمير خالد بن سلمان.
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (جدة)
أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، بوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث.