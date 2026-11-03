أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، بوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث.

وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون الإستراتيجي في المجال الدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، واستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة.