تتزايد الدعوات المجتمعية إلى تشجيع الزواجات الأسرية التي تجمع العروسين بأهليهما وأقاربهما وأنسابهما، بعيداً عن المبالغة في أعداد المدعوين والتكاليف المرتفعة التي تثقل كاهل الأسرتين. وتأتي هذه الدعوات بهدف الحفاظ على فرحة الزواج وقيمته الاجتماعية، دون أن تتحول المناسبة إلى أعباء مالية والتزامات اجتماعية تتجاوز حاجاتها.

ورصدت «عكاظ» آراء عدد من المواطنين، الذين أكدوا، أن الزواجات الأسرية تسهم في خفض نفقات الاحتفال وتقليص أعداد المدعوين، وتحد من الالتزامات المصاحبة لتعدد المناسبات الاجتماعية. وأشاروا إلى أن تتابع حفلات الزواج، خصوصاً خلال الإجازات، يقيّد قدرة الأفراد على استثمار أوقات فراغهم في السفر والسياحة والراحة والاستجمام، مؤكدين أهمية ترسيخ ثقافة اجتماعية تتقبل الاحتفالات البسيطة، وتضع فرحة العروسين في مقدمة الأولويات بعيداً عن المبالغة في المظاهر.

فرحة بلا أعباء

قال عبدالرحمن الشهري لـ«عكاظ»: إن إقامة الزواج في نطاق أسري تحقق الغاية الأساسية من المناسبة، المتمثلة في إعلان الزواج ومشاركة العروسين فرحتهما، دون تحميل الأسرتين أعباء مالية كبيرة قد تمتد آثارها إلى بداية الحياة الزوجية. وأضاف: «نطالب كغيرنا بأن تكون هناك ثقافة اجتماعية أكثر تقبلاً للزواجات الأسرية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف القاعات والضيافة والتجهيزات والخدمات المصاحبة لحفلات الزواج». وبيّن، أن تقليص حجم المناسبة لا ينتقص من فرحتها، بل يمنحها طابعاً أكثر هدوءاً وخصوصية، ويتيح توجيه جزء أكبر من النفقات إلى حاجات الزوجين المستقبلية.

تخفيف الالتزامات

من جانبه، أوضح سلطان مسلط، خلال حديثه لـ«عكاظ»، أن من أبرز المطالب المتداولة بين الأهالي التخفيف من الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بحفلات الزواج، وعدم اتخاذ كثرة المدعوين أو ضخامة الحفل معياراً لنجاح المناسبة. وأشار إلى أن الزواج الأسري يوفر أجواء أكثر قرباً بين أفراد العائلتين، ويمنحهم فرصة للتواصل والحديث ومشاركة العروسين فرحتهما، بعيداً عن الزحام وكثرة المدعوين، التي قد تجعل الاحتفال التزاماً اجتماعياً مرهقاً بدلاً من أن يكون مناسبة للفرح والتواصل.



بداية أكثر استقراراً

وقال محمد البشري لـ«عكاظ»: إن الزواجات الأسرية تعزز الوعي المجتمعي بأهمية البساطة في حفلات الزواج، وتشجع الأسر على اختيار ما يتناسب مع إمكاناتها المالية، بعيداً عن المقارنات الاجتماعية أو الدخول في نفقات تفوق قدرتها، بما يساعد على أن تكون بداية الحياة الزوجية أكثر استقراراً وأقل أعباءً. وأضاف، أن المطلوب هو أن تتحول الزواجات الأسرية من خيار تضطر إليه بعض الأسر إلى نمط اجتماعي مقبول، يحافظ على قيمة المناسبة ويحد من تكاليفها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الاحتفاء بالزواج وإسعاد العروسين، دون أن تتحول ليلة واحدة إلى أعباء مالية قد تستمر لسنوات.

مزايا اجتماعية واقتصادية

أوضح الدكتور عيسى الربعي لـ«عكاظ»، أن من أبرز إيجابيات الزواج الأسري خفض التكاليف المالية مقارنة بحفلات الزواج الكبيرة، وما يصاحبها من استئجار القاعات والتجهيزات ونفقات الضيافة، فضلاً عن توفير أجواء أكثر خصوصية وهدوءاً بعيداً عن الزحام. وأشار إلى أن هذا النوع من المناسبات يسهم كذلك في تقوية صلة الرحم، والحد من المبالغة في الضيافة والتجهيزات، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لتنظيم الحفل والاستعداد له، إلى جانب تقليص الالتزامات الاجتماعية المترتبة على دعوة أعداد كبيرة من الضيوف. وبيّن أن الزواجات الأسرية تمنح الأسرتين مرونة أكبر في اختيار مكان إقامة المناسبة ووقتها بما يتناسب مع ظروفهما، وتتيح التركيز على جوهر الزواج ومعناه الاجتماعي والأسري، بدلاً من الانشغال بالمظاهر والتكاليف المصاحبة للاحتفال.