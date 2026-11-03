شدد المركز الوطني للمناهج على مدراس التعليم العام بمراحله للبنين والبنات على ضرورة الالتزام بمعايير الجدول الدراسي في نظام التعليم المدمج.

7 حصص لـ «الحضوري»

وبين المركز في الإصدار السادس المحدث لدليل الخطط الدراسية أنه يتعين أن يُراعى في إعداد الجدول المدرسي للتعليم الحضوري البالغ عدد حصصه 7 حصص دراسية في اليوم، ما يلي: 45 دقيقه للمرحلتين الابتدائيه والمتوسطه، و50 دقيقة للمرحلة الثانوية مع الاستفادة من تطبيق الحد الأدنى المحدد بما لا يتجاوز 5% من الحصص المخصصة للمواد الدراسية.

وفي التعليم عن بعد والبالغ عدد حصصه 11 حصة يكون زمن الحصة الدراسية 35 دقيقة كحد أدنى في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و40 دقيقة كحد أدنى في المرحلة الثانوية.

إمكانية زيادة الحصص

وتضمنت المعايير في التعليم الحضوري إمكانية زيادة عدد الحصص ضمن التوقيت الزمني لليوم الدراسي بالتوازي مع الاقتطاع من زمن التعلم الأساسي لكل حصة اقتطاعًا متساويًا، على أن لا يقل زمن أي حصة عن 30 دقيقة

في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و 35 دقيقة في المرحلة الثًانوية وتحتسب الحصص الدراسية الإضافية بمجًموع الزمن المقتطع 5 دقائق للحصص الدراسية ويُحدد مجًموع الحصص خلال اليوم الدراسي مع إمكانية الاستفادة من الحد الأدنى المحدد، بما لا يتجًاوز 5% من الحصص المخصصة للمواد الدراسية وتُطبق هذه الآلية بما يتناسب مع خصائص النمو المعرفي والمهاري، بحيث لا تؤثر على تركيز الطالب أو يتجًاوز التوقيت الزمني المخصص لليوم الدراسي.

وبالنسبة للتعليم عن بعد، تحدد عدد الحصص بالتكامل مع عدد الحصص الدراسية المحتسبة في أيام الحضوري، ويكون زمن الحصة 35 دقيقة كحد أدنى في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و 40 دقيقة كحد أدنى في المرحلة الثانوية، على ألا يقل مجًموع الحصص الدراسية الأسبوعية لكل مرحلة تعليمية عن المعتمد في دليل الخطط الدراسية.