من ذاكرة المكان وحكايات المجالس إلى صفحات الأدب السعودي حضرت الحكاية الشعبية موضوعاً لندوة أقامتها هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مشاركة المملكة ضيف شرف الدورة التاسعة والعشرين من معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026.

وقدمت الندوة الدكتورة منال العمري بعنوان «الحكاية التي لا تشيخ في الأدب السعودي» في قاعة المحاضرات الكبرى بحضور عدد من المهتمين بالفكر والأدب.

واستعرضت العمري ما تختزنه الحكاية الشعبية من تفاصيل الحياة وقيم المجتمع وأصوات رواته متتبعةً انتقالها عبر الأجيال وحضورها في الكتابة الأدبية وأثرها في تطور السرد السعودي.

وأكدت أن التراث الحكائي يتيح للكاتب منابع للإبداع وتجديد الرؤى بما يحمله من شخصيات وأحداث وتجارب إنسانيةً قابلةً للقراءة والتأويل مشيرةً إلى دوره في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز الحوار الفكري.

وناقشت الندوة حضور الأدب السعودي في الحوار الثقافي العربي وأهمية قراءة موروثه السردي لفهم مسارات تطوره والتعريف بخصوصيته بما يعزز التبادل الثقافي والتقارب بين الشعبين السعودي والجزائري.