تصدر الفنان المصري محمد الحلو اهتمام متابعيه بعد ظهوره الأول في صورة من داخل غرفة العناية المركزة، عقب خضوعه لعملية جراحية في القلب خلال الأيام الماضية، في وقت يترقب فيه جمهوره الاطمئنان على حالته الصحية.

وجاء ظهور الحلو من خلال صورة نشرها الفنان المصري رامي صبري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال زيارته له للاطمئنان على حالته، وحرص على توجيه رسالة مليئة بالمحبة والتقدير، مستعيداً ذكرياته مع الحلو في بداية مشواره الفني.

وأوضح صبري أن الحلو كان أول فنان يغني خلفه قبل نحو 30 عاماً، عندما كان لا يزال في بداياته، مؤكداً أن هذه التجربة كان لها تأثيراً كبيراً في حبه للغناء والموسيقى.

رسالة مؤثرة من رامي صبري

وعلق رامي صبري في منشوره عبر حسابه على «إنستغرام» قائلاً: «النهاردة شفته واطمنت عليه، الحمد لله إنك بخير يا حبيبي، ربنا يبارك فيك ويطولنا في عمرك»، معبراً عن سعادته برؤيته والاطمئنان عليه.

وأثار ظهور محمد الحلو من داخل العناية المركزة اهتمام جمهوره ومحبيه، الذين ينتظرون تطورات حالته الصحية، متمنين له التعافي والعودة إلى نشاطه الفني في أقرب وقت.

أزمته الصحية

وسبق أن أكد حمادة الحلو، نجل الفنان، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن الحالة الصحية لوالده تشهد تحسناً ملحوظاً، مرجحاً خروجه من العناية المركزة خلال يومين، إذا استمر استقرار وضعه الصحي، موضحاً أنه لا يزال يخضع للمتابعة الطبية، ومطالباً جمهوره ومحبيه بمواصلة الدعاء له حتى يتعافى ويعود إلى أسرته ومحبيه.

وجاءت أزمته الصحية بعد أيام قليلة من إحيائه حفلين غنائيين ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إذ التقى جمهوره على مسرحي دار الأوبرا المصرية في القاهرة والإسكندرية.