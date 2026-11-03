تتيح شركة «غوغل» للمستخدمين، إمكانية تحرير مقاطع الفيديو عبر خدمة «Google Vids»، التي توفر أدوات لإنشاء المحتوى المرئي وتعديله مباشرة من متصفح الإنترنت، دون الحاجة إلى تثبيت برامج مونتاج متخصصة.

وتمنح الخدمة المستخدمين خيارات لإضافة المقاطع المصورة والصوتيات والنصوص، إلى جانب الاستفادة من القوالب الجاهزة لتنظيم المشاهد وإعداد العروض المرئية، بما يسهم في تبسيط مراحل إنتاج الفيديو.

وتستهدف الأدوات احتياجات المستخدمين الراغبين في إعداد مقاطع تعليمية أو عروض عمل أو محتوى رقمي، خصوصاً ممن يبحثون عن حلول سهلة لإنجاز مهام التحرير الأساسية دون خبرة تقنية متقدمة.

وتعكس إتاحة هذه الإمكانات توسع خدمات تحرير الفيديو المعتمدة على المتصفح، في ظل تزايد الطلب على أدوات تساعد الأفراد وصنّاع المحتوى على إنتاج المواد المرئية بسرعة ومرونة.

وتبرز أهمية الخدمة في تقليل الاعتماد على البرامج التقليدية للمهام البسيطة، مع إمكانية الوصول إلى أدوات التحرير من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. وتبقى بعض الإمكانات المتقدمة مرتبطة بنوع الحساب والاشتراك، ما يجعل التمييز بين الأدوات المجانية والمدفوعة ضرورياً قبل استخدامها.