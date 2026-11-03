شدد المركز الوطني للمناهج على مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمراحلها الثلاث على ضرورة التقيد بالفترات اللاصفية للأنشطة الطلابية خلال اليوم الدراسي.



وبين أن ضوابط تنظيم الفترات اللاصفية في الخطة الدراسية أكدت أن الفترات اللاصفية تعد أحد المكونات الرئيسة لليوم الدراسي، وتشمل ممارسات متنوعة: كالاصطفاف الصباحي، والاستراحات، وأوقات الصلاة، وغيرها من السياقات اليومية الداعمة للتعلّم. مشيراً إلى أنه يتعين أن تنفذ بما لا يقل عن ساعة يومياً ضمن إجمالي زمن اليوم الدراسي، دون الإخلال بزمن الحصص الدراسية المعتمدة أو انتظامها.



وأوضح المركز أنه يُحتسب الزمن المخصص لتنفيذ البرامج المعتمدة خلال الفترات اللاصفية ضمن النصاب الأسبوعي للمعلم، وذلك بجمع الزمن المنفذ فعلياً واحتسابه بما يعادل حصة دراسية واحدة، على أن تنفذ برامج الفترات اللاصفية وفق الخطة الموحدة المعتمدة من المركز الوطني للمناهج. ودعا المركز إلى أن تدرج المدرسة الفترات اللاصفية ضمن خطة زمنية معتمدة، وتتابع تنفيذها وفق الجدول المدرسي المعتمد وتلتزم المدرسة بجميع الضوابط التنظيمية والتنفيذية ذات الصلة بالفترات اللاصفية، وفقاً للخطة المعتمدة من المركز.