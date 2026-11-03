تسلّم نائب امير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه بالإمارة، تقريرين عن أعمال الإدارة العامة للشؤون القانونية بالإمارة، قدّمهما وكيل الإمارة وليد بن سلطان الصنعاوي، والمدير العام للإدارة عبدالله بن أحمد الشمراني.

واستمع إلى شرحٍ من المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية عن أبرز أعمال الإدارة وجهودها، شمل أعمال وحدة الترافع والتمثيل القانوني أمام الجهات القضائية والعدلية، ومتابعة القضايا والدعاوى وإعداد المذكرات القانونية، إلى جانب أعمال لجنة النظر في مخالفات المركبات الملغى تسجيلها، وما أنجزته من دراسة المخالفات والبت فيها وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك ضمن تقريرين تسلّمهما خلال اللقاء.

وأكّد نائب أمير المنطقة أهمية تعزيز كفاءة الأداء القانوني، والارتقاء بجودة الإجراءات النظامية، ومتابعة إنجاز القضايا وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، بما يسهم في حفظ الحقوق وتحقيق المصلحة العامة.

وأكد وكيل الإمارة الحرص على مواصلة تطوير الأداء والارتقاء بجودة الأعمال القانونية بما يحقق الأهداف المنشودة.

وفي ختام اللقاء كرّم نائب أمير منطقة جازان منسوبي وحدة الترافع والتمثيل القانوني؛ تقديرًا لجهودهم في أداء مهامهم واختصاصاتهم.