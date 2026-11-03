سجلت فيتنام أعلى متوسط لدرجات الحرارة خلال شهر أكتوبر منذ بدء سجلات الرصد عام 1961، بعدما بلغ المتوسط على مستوى البلاد 26.3 درجة مئوية، متجاوزًا المعدل المعتاد للفترة نفسها بنحو 1.74 درجة، وسط تسجيل مستويات قياسية في عشرات محطات الأرصاد.

ارتفاع ملحوظ في شمال البلاد

وأوضح المركز الوطني للتنبؤات الهيدرولوجية والأرصاد أن درجات الحرارة خلال أكتوبر كانت أعلى من المتوسط طويل الأجل بنحو درجة إلى درجتين في معظم أنحاء فيتنام، فيما ارتفع الفارق في المناطق الشمالية إلى ما بين درجتين وثلاث درجات.

وفي بعض مناطق الجنوب، تراوح الارتفاع بين نصف درجة ودرجة مئوية، ما يعكس تفاوت تأثير موجة الدفء بين مناطق البلاد.

عشرات المحطات تسجل مستويات قياسية

وخلال الشهر، سجلت 61 محطة أرصاد درجات حرارة عظمى يومية عادلت أو تجاوزت الأرقام التاريخية المسجلة للفترة نفسها.

كما سجلت 98 محطة متوسطات شهرية بلغت أو تجاوزت مستوياتها القياسية السابقة، بينها 87 محطة في شمال فيتنام وحده.

وشهدت عدة مناطق في بداية أكتوبر درجات حرارة غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام، إذ تجاوزت بعض المحطات 37 درجة مئوية، وسجلت محطة «موونغ تي» 38 درجة، فيما بلغت الحرارة في «ين تشاو» 38.3 درجة، متجاوزة أرقامًا قياسية سابقة لشهر أكتوبر.

حرارة أعلى خلال نوفمبر

وتشير توقعات المركز الوطني الفيتنامي إلى استمرار الأجواء الأكثر دفئًا من المعتاد خلال نوفمبر، إذ يُتوقع أن يزيد متوسط درجات الحرارة على مستوى البلاد بنحو درجة إلى درجتين مئويتين عن المعدلات طويلة الأجل، فيما يتوقع أن تكون موجات الهواء البارد أضعف من المعتاد خلال الشهر.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه فيتنام تأثيرات قوية لظاهرة «إل نينيو»، التي ترتبط عادة بارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار في المنطقة، وسط تحذيرات من استمرار الظروف الأكثر دفئًا خلال الأشهر المقبلة.