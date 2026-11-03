ناقش مؤتمر صحفي عُقد برئاسة الأمير سلمان بن فيصل، رئيس مجلس إدارة جمعية الخيل، أبرز التحديات التي تواجه قطاع الخيل في المملكة، وسبل تطويره وتعزيز الاستثمار فيه، بما يواكب الإنجازات التي حققتها الخيل العربية الأصيلة محلياً ودولياً.



واستعرضت الجمعية أبرز أعمالها وبرامجها، مشيرة إلى استفادة أكثر من 700 شخص من الدورات والبرامج التدريبية، إلى جانب رعاية عدد من فئات بطولات الخيل العربية الأصيلة. كما كشفت عن تقديم مشروع عيادة بيطرية متنقلة إلى صندوق دعم الجمعيات، بانتظار الموافقة عليه.



وتصدرت استقلالية مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وضرورة وضوح خطته الاستراتيجية مطالب المشاركين، إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل دوره الاستثماري وتشغيل المستشفى التابع له، بما يسهم في خدمة ملاك الخيل ومربيها وتلبية احتياجات القطاع.



من جانبه، أكد الأمير سلمان بن فيصل أن ما حققته الخيل العربية الأصيلة من إنجازات محلياً ودولياً يعود إلى جهود ملاكها ومربيها، مشدداً على ضرورة معالجة التحديات القائمة، وتوفير البيئة الملائمة لمواصلة تطوير القطاع وتعزيز حضوره على المستوى العالمي.