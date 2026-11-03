أوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنَّ قرار إعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027 التي ستقام في المملكة، مكّن من إتاحة مساحة إضافية في الروزنامة الرياضية؛ لذا تقرر تأجيل مباريات الجولة الـ13 من دوري «روشن السعودي»، وذلك ضمن مراجعة شاملة لتوزيع الجولات على ما تبقى من الموسم.

وأكدت أنَّ هذه المراجعة تأتي في ضوء مستجدات مرتبطة بالروزنامة الرياضية بهدف إعادة تقييم توزيع المباريات بصورة متكاملة، وتحقيق أفضل توازن ممكن في وتيرة المباريات، ومراعاة فترات التعافي والاستشفاء.

وستعقد الرابطة ورشة عمل مع الأندية لمناقشة توزيع الجولات والاعتبارات المرتبطة بروزنامة المسابقة، والاستماع إلى مرئياتها مما يسهم في الوصول إلى أفضل توزيع ممكن لما تبقى من الموسم.