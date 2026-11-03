

حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار حول ما تردد عن انتشار فايروس غامض بين المواطنين في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، بعد تداول أنباء عن ظهور حالات مرضية مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة وآلام الجسم، مؤكدة أن الإصابات المرصودة لا ترتبط بفايروس مجهول، وإنما تنتج عن عدوى فيروسية موسمية تتكرر خلال هذا التوقيت من كل عام.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة الأنباء المتداولة، موضحاً أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أكدت الوزارة عدم صحة ما أثير بشأن تفشي فايروس غامض بقرى إسنا، مشددة على أن الوضع الصحي يخضع للمتابعة المستمرة من الجهات المختصة.

وزارة الصحة تكشف سبب الإصابات في قرى إسنا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه فور رصد حالات تعاني من ارتفاع درجات الحرارة بين مجموعات من المواطنين في عدد من قرى مركز إسنا، جرى التحرك وإجراء المتابعة الصحية الفورية، للكشف عن طبيعة الإصابات وتحديد أسباب ظهور الأعراض.

وكشفت نتائج المتابعة أن الحالات المصابة تعاني من عدوى فايروسية موسمية، وهي من الإصابات التي تتكرر خلال الفترة نفسها من كل عام، ولا تمثل دليلاً على ظهور فيروس جديد أو مجهول.

هل تنتقل العدوى عبر مياه الشرب أو الطعام؟

وفيما يتعلق بطرق انتقال العدوى، أكدت وزارة الصحة أن الفايروس الموسمي المرصود لا ينتقل عن طريق مياه الشرب أو الطعام أو المخالطة، موضحة أن أبرز الأعراض المصاحبة للإصابة تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بآلام عامة في الجسم.

وشددت الوزارة على أن الغالبية العظمى من الحالات المسجلة تعاني أعراضاً بسيطة، ولا تحتاج إلى تدخلات علاجية داخل المستشفيات.

هل تستدعي إصابات إسنا دخول المستشفيات؟

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بشأن طبيعة الحالات المرصودة، مؤكدة أن معظم المصابين يمكنهم التعافي داخل المنازل من خلال الحصول على قسط كافٍ من الراحة والإكثار من تناول السوائل، دون الحاجة إلى الاحتجاز بالمستشفيات.

ولم تسجل المتابعة، وفقاً لما ورد في بيان المركز الإعلامي، حالات تستدعي دخول المستشفيات نتيجة هذه العدوى الفايروسية الموسمية.

حملات مكثفة لمكافحة الحشرات والقوارض في الأقصر

وفي إطار الإجراءات الوقائية، أكدت وزارة الصحة تكثيف حملات مكافحة نواقل الأمراض، بما يشمل الحشرات والقوارض، إلى جانب استمرار أعمال المتابعة بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الصحي والوبائي بقرى مركز إسنا.

وتأتي هذه التحركات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات الصحية لمتابعة الأوضاع الوبائية والتعامل السريع مع أي حالات مرضية يتم رصدها.

الحكومة تحذر من تداول الشائعات بشأن الوضع الصحي

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة تحري الدقة قبل إعادة نشر الأخبار المتعلقة بالصحة العامة.

وأكد المركز أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم إثارة القلق بين المواطنين بناءً على أخبار غير موثقة.