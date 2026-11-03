

أطلقت شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، برنامجها للمسؤولية المجتمعية في محافظة الخفجي، تحت شعار «الإنسان قبل العمران»، بالتزامن مع إطلاق مبادراتها المجتمعية، في خطوة تجسّد التزام الشركة بتعزيز التنمية المتكاملة، ووضع الإنسان في صميم أولوياتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وتمتد استراتيجية البرنامج على مدى اربع سنوات، وتتضمن 8 برامج مجتمعية وأكثر من 20 مبادرة، تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع ودعم التنمية الشاملة، من خلال مبادرات تحتفي بالثقافة الخليجية الأصيلة، وتستجيب لتطلعات مختلف شرائح المجتمع في محافظة الخفجي.

ويستند البرنامج على تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمع، وتم تطوير المبادرات لتستجيب لاحتياجات المجتمع الفعلية، وتحقق قيمة مضافة على المدى الطويل. ويعكس هذا التوجه حرص الشركة على بناء مبادراتها للمسؤولية المجتمعية على فهم واقع المجتمع وتطلعاته، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، بما يدعم تكامل الجهود.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ساحل الخليج للتطوير العقاري، الأستاذ عمرو باناجه، أن الاستثمار في الإنسان والمجتمع يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إطلاق البرنامج ومبادراته يجسد توجه الشركة نحو تحويل التزامها بالمسؤولية المجتمعية إلى مبادرات عملية، بالتعاون مع شركائها، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام في المجتمع المحلي، وأضاف أن الشركة تؤمن بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، وأن المبادرات المجتمعية تمثل جزءًا أساسيًا من رؤيتها للتطوير، موضحًا أن الوجهة الساحلية التي تعمل الشركة على تطويرها في محافظة الخفجي ستستفيد من هذه البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم أفراد المجتمع، وخلق فرص تسهم في تنمية قدراتهم وتوسيع مشاركتهم في مسيرة التنمية. كما أكد حرص الشركة على بناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية، بما يضمن استدامة أثر هذه المبادرات، ويعزز التكامل بين التطوير العمراني والتنمية المجتمعية.

شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير وجهة ساحلية متكاملة تجمع بين خيارات السكن والسياحة، في الخفجي شمال المنطقة الشرقية من المملكة، ومستوحاة من الهوية الخليجية الأصيلة. ويجمع نهجها التطويري بين ترسيخ هوية المكان والارتقاء بجودة الحياة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتجارب والفرص. كما تعتمد الشركة نموذجًا تشغيليًا مرنًا يعزز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، ويسهم في تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية طويلة الأمد.