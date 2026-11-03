ارتفعت صادرات السعودية والإمارات والعراق والكويت مجتمعة بنسبة 10% خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 15.53 مليون برميل يومياً، مقتربة من مستويات بداية العام الحالي، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».



وقادت السعودية الزيادة خلال الشهر الماضي، إذ ارتفعت صادراتها إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، بزيادة 13% مقارنة بسبتمبر، وفقا لتقديرات شركتي كبلر و«Vortexa»، وما نشره موقع «العربية. نت».



التكيف مع مخاطر الاصطرابات



وجاءت الزيادة رغم التصاعد غير المسبوق في الهجمات على السفن في مضيق هرمز، مما يعزز المؤشرات على أن منتجي النفط في الخليج يواصلون الحفاظ على مستويات الإنتاج أو تعزيزها مع تزايد التكيف مع مخاطر الاضطرابات.



وارتفعت الإمدادات النفطية إلى الأسواق العالمية مع عودة الصادرات من دول الخليج والعراق إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب، وهو ما ساهم في تهدئة أسعار الخام مع زيادة الإمدادات إلى الأسواق العالمية.



أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب



وكانت بيانات من شركة كبلر قد أظهرت أن صادرات النفط الخام من الدول المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط انتعشت في سبتمبر الماضي لتصل إلى 12.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في فبراير، وذلك مع قيام السعودية والإمارات بزيادة صادراتهما.



في المقابل، ظلت صادرات إيران عند مستوى الصفر للشهر الثاني على التوالي، في ظل الحصار البحري.



وقبل اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير، كان مضيق هرمز يستقبل عادة نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات، وهو ما يمثل نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.