بعد أشهر من الرسائل غير المباشرة والتلميحات المتبادلة، تبادل الفنانان محمد رمضان وأحمد العوضي رسائل ودية حملت في طياتها روح المنافسة، في خطوة اعتبرها كثير من المتابعين إنهاءً لحالة الجدل التي رافقت استعداداتهما لموسم دراما رمضان 2027.

وبدأت المبادرة من محمد رمضان، الذي وجّه رسالة عبر حسابه على (فيسبوك) أشاد فيها بالعوضي وعلاقته بالجمهور البسيط، مؤكداً تقديره لاعتزازه بجذوره وانتمائه الشعبي. وقال رمضان مخاطباً العوضي: «أنت صحيح أكبر مني سناً، لكني حصلت على فرصة البطولة قبلك، يعني بالعمر أنت أخويا الكبير، وبالبطولات أنا أخوك الكبير»، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله الدرامي الجديد. كما دعا رمضان زميله إلى مشاهدة إحدى حلقات مسلسلهما معاً خلال موسم رمضان 2027، في إشارة إلى رغبته في تحويل المنافسة الفنية إلى حالة من الود والتقدير المتبادل.

ولم يتأخر رد العوضي، إذ نشر رسالة عبر حسابه أكد فيها أن العلاقة بينهما تقوم على المحبة والاحترام، قائلًا: «إحنا أخوات وحبايب، ومفيش حد كبير على التاني». وأضاف العوضي أن رمضان «كبير في غلاوته»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجمهور البسيط كان سبباً رئيسياً في نجاحهما، وموجهاً الشكر لرمضان على حديثه الإيجابي عن هذه الشريحة من الجمهور.

وأكد العوضي أن ما جرى من منشورات متبادلة خلال الفترة الماضية كان يهدف إلى إشعال روح المنافسة الشريفة بينهما بما يصب في مصلحة المشاهدين، معرباً عن سعادته بعودة رمضان إلى السباق الدرامي بعد غياب استمر ثلاث سنوات. كما وجه دعوة مضادة لرمضان لمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسله الجديد (سلطان الديب) وسط أهالي منطقة عين شمس، مسقط رأسه، احتفالاً بما وصفه بنجاح «الأخ والحبيب».

وكانت المنافسة بين النجمين قد تصاعدت خلال الأسابيع الماضية عبر منشورات غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي. فبينما روّج رمضان لشخصية (عشماوي) التي يقدمها في عمله الجديد، ردّ العوضي بمنشورات مرتبطة بشخصية (سلطان الديب)؛ ما فتح باب التكهنات حول وجود منافسة محتدمة بينهما قبل موسم رمضان 2027. إلا أن الرسائل الأخيرة بين الطرفين بدت وكأنها نقلت المنافسة من دائرة السجال والتأويلات إلى إطار أكثر هدوءاً، مع احتفاظ كل منهما بثقته في مشروعه الفني وقدرته على كسب الجمهور خلال الموسم المرتقب.