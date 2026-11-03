كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي شعورها بالقلق من ردود أفعال الجمهور تجاه مشاركتها في مسلسل عشماوي بطولة محمد رمضان، لأنهم ينتظرون عودة رمضان للدراما بعد سنوات من الغياب ما يضاعف المسؤولية على فريق العمل، ويجعل توقعات المشاهدين أكثر ارتفاعاً.

زوجة رمضان

وأضافت: أجسد شخصية زوجة محمد رمضان ضمن أحداث المسلسل في تجربة تضعني أمام تحدٍ جديد، مؤكدةً سعادتها بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي، الذي سبق أن عملت معه في مسلسل كلبش، لافتةً إلى استمتاعها بتلك التجربة ووثوقها في رؤيته الفنية، معربةً عن تفاؤلها بتحقيق «عشماوي» نجاحاً جماهيرياً كبيراً، متوقعةً أن يشهد العمل طفرةً في نسب المشاهدة خلال الموسم الرمضاني القادم.

الجزء السابع لـ«المداح»

من جهة ثانية أوضحت اللوزي بأن تصوير الجزء السابع من مسلسل المداح لم يبدأ حتى الآن، مشيرةً إلى أن طبيعة مشاركتها في العمل لا تتطلب عادةً فترات تصوير طويلة، ما يمنحها مرونةً في التوفيق بينه وبين ارتباطاتها الفنية الأخرى.

ومن المقرر عرض «المداح 7» في رمضان 2027، ويشارك في بطولته حتى الآن حمادة هلال، وهبة مجدي وفتحي عبدالوهاب وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وتامر شلتوت وحنان سليمان وغيرهم من النجوم.