طرحت الفنانة السورية أصالة أغنيتها الجديدة «ذرى هالدار»، التي اختارت من خلالها الاحتفاء بالمملكة العربية السعودية، في عمل غنائي يحمل طابعاً وطنياً، ويعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالمملكة وشعبها، متناولاً تضحيات أبنائها في الدفاع عن أرضهم ومكانة قيادتهم.

وحملت الأغنية كلمات عبدالله بن فيصل بن يزيد، وألحان وتر، والتوزيع الموسيقي لهشام السكران، وجاءت أبياتها مستوحاة من معاني الولاء والانتماء، مع إبراز بطولات الجيش السعودي وما يقدمه من تضحيات، إلى جانب الإشادة بالقيادة السعودية.

وتضمنت كلمات الأغنية: «حنا ذرى دارٍ لها الدين دستور.. يحيا السعودي يوم يفدى بلاده»، كما تناولت أبياتها الاعتزاز بالوطن والتمسك بالدفاع عنه، وصولاً إلى ختام يؤكد فخر المواطن السعودي ببلاده.

أصالة تستعد لحفل غنائي في ألمانيا

وفي سياق نشاطها الفني، تلتقي أصالة نصري جمهورها في الإمارات يوم السبت 7 نوفمبر المقبل، من خلال حفل غنائي بمشاركة جمهورها من كل الوطن العربي في أمسية ستشهد العديد من المفاجآت لجمهورها.

جديد حفلاتها المقبلة

كما تستعد أصالة لإحياء حفل غنائي جديد في ألمانيا يوم الجمعة 22 يناير 2027، على مسرح «يايلا أرينا» بمدينة كريفيلد، حيث تلتقي جمهورها هناك في أمسية تقدم خلالها مجموعة من أشهر أغنياتها التي حققت انتشاراً واسعاً في العالم العربي.

ومن المنتظر أن يحظى الحفل بحضور محبي أصالة من الجمهور العربي والجاليات المقيمة في ألمانيا ضمن سلسلة لقاءاتها الغنائية مع جمهورها خارج المنطقة العربية.