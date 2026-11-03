ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، بعد أن قفزت بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3960.80 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مواصلًا المكاسب بعد أن انتعش من أدنى مستوى له في عام واحد، الذي سجله يوم الجمعة.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر عند 3970.80 دولارًا.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 7% يوم الاثنين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 50.79 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1451.48 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 970.50 دولارًا.