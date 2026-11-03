توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقتي القصيم والشرقية، وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحركة الموج خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 - 30/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج في الجزء الشمالي والجنوبي من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، وحالة البحر خفيف يصل إلى مائج.