أعلنت شركة أرامكو السعودية ارتفاع صافي دخلها المعدل بنسبة 9% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2026، ليصل إلى 117 مليار ريال، مقارنة بنحو 107.2 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 9.8 مليار ريال، مدعومة بتميز الأداء التشغيلي ومرونة أعمال الشركة وقدرتها على مواجهة التحديات الجيوسياسية واضطرابات إمدادات الطاقة العالمية.



وكشفت الشركة ارتفاع التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 145.2 مليار ريال، مقابل 135.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما قفزت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 19.7% إلى 105.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 88.4 مليار ريال، بالتزامن مع انخفاض نسبة المديونية إلى 5.5% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 6.2% بنهاية يونيو 2026.



وأعلن مجلس إدارة أرامكو توزيعات أرباح أساسية بقيمة 82.1 مليار ريال عن الربع الثالث، بزيادة نسبتها 3.5% على أساس سنوي، على أن تُصرف خلال الربع الرابع من العام الحالي، فيما سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة لقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق ارتفاعاً بنسبة 234%، مدفوعة بتحسن هوامش التكرير.



وعلى صعيد المشاريع، أعلنت الشركة بدء الإنتاج في مشروع زيادة إنتاج النفط الخام بحقل الظلوف، مؤكدة استمرار تنفيذ مشاريعها الرئيسية وفق الجداول الزمنية المحددة، بما فيها المرحلة الثانية من مشروع الجافورة، وتوسعة معمل الغاز في الفاضلي، وتطوير حقل الدمام، إلى جانب مواصلة الاستفادة من خط أنابيب شرق-غرب لتعزيز مرونة صادراتها النفطية.



وكشفت أرامكو استحواذها على حصة تبلغ 49% في شركة «هيوماين»، من خلال نقل أصول ومساهمات نقدية بقيمة تقارب 9.9 مليار ريال، في خطوة تستهدف توسيع حضورها في قطاع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك لاستكشاف المعادن وتعدين الصخور الصلبة.



وأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والهجمات على منشآت الطاقة الرئيسية فاقمت أزمة إمدادات الطاقة العالمية خلال الربع الثالث، مشيراً إلى أن مرونة أعمال الشركة وقوة سلاسل الإمداد مكّنتاها من مواصلة توفير إمدادات موثوقة للعملاء رغم التحديات.



وأوضح أن الشركة تواصل دراسة خيارات تخزين إضافية في الخارج ومسارات تصدير بديلة لتعزيز شبكة إمداداتها العالمية، مع التركيز على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم الأداء وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.