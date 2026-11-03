قررت الفنانة السورية سوزان نجم الدين اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الصفحات والمنصات الإلكترونية، بعد تداول مقاطع من لقاءً إعلامياً لها تناولت موقفها من تقديم أدوار الإغراء، معتبرةً أن اجتزاء حديثها تسبب في تحريف المعنى والإساءة إلى صورتها أمام الجمهور.

حقيقة تصريحاتها

وحرصت الفنانة على توضيح موقفها من خلال نشر مقطعاً من اللقاء الأصلي عبر حسابها على «إنستغرام»، داعيةً متابعيها إلى مشاهدة الحوار كاملاً وعدم الاكتفاء بالمقتطفات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: «نصف الحقيقة، هي كذبةً كاملةً.. التوضيح لكل من أساء الفهم، والعقاب لكل من قصد الإساءة»، في رسالة رفضت من خلالها الطريقة التي جرى بها تداول حديثها.

ماذا قالت عن أدوار الإغراء؟

وأكدت سوزان نجم الدين أن موقفها من تجسيد أدوار الإغراء لم يتغير، موضحةً أنها ترفض الشخصيات التي تتعارض مع الآداب والأخلاق أو لا تتناسب مع قناعاتها الشخصية وطبيعة المجتمع الذي تنتمي إليه.

وكشفت أن عدداً من أصدقائها تواصلوا معها للاستفسار عن التصريحات المتداولة، بعدما اعتقدوا أنها تراجعت عن موقفها السابق وأصبحت تقبل تقديم هذه الأدوار، وهو ما دفعها إلى إعادة نشر الحوار لتوضيح ما ورد فيه ووضع حديثها في سياقه الصحيح.

وشددت الفنانة السورية على تمسكها بمبادئها وقيمها، مؤكدةً أن الإنسان وأخلاقه والبيئة التي نشأ فيها عناصر لا يمكن فصلها، وأنها لم تتجاوز الحدود التي تؤمن بها خلال مسيرتها الفنية.

تحرك قضائي ضد الصفحات المسيئة

وفي تصعيد لموقفها، اتهمت نجم الدين بعض الصفحات والمنصات بتشويه حقيقة تصريحاتها والتأثير في وعي الجمهور من خلال نشر أجزاء مقتطعة من حديثها، مؤكدةً أنها لن تكتفي بالتوضيح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الفنانة عزمها ملاحقة الصفحات التي تداولت اسمها وأسهمت في الإساءة إلى سمعتها، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها خلال الفترة القادمة.