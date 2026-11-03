وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 164 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج، خلال الساعات الـ48 الماضية، إلى جانب إطلاق نحو 450 مقذوفاً على أحياء ومناطق مأهولة بالسكان.



وذكرت الشبكة في تقرير صادر عنها، (الثلاثاء)، أن الاعتداءات أسفرت عن مقتل نحو 28 مدنياً، بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، وإصابة 57 آخرين، بينهم 14 طفلاً وست نساء، إضافة إلى 10 من العاملين في القطاع الصحي ضمن حصيلة المصابين.



وأضافت أن الانتهاكات شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص، وارتكاب مجزرتين بحق المدنيين، والاختطاف والاحتجاز، واستهداف الأحياء السكنية والطرقات العامة وطواقم الإسعاف والمركبات الخاصة، إلى جانب رصد عمليات استقطاب وتجنيد لشباب من فئة المهمّشين.



وأشارت إلى أن الأضرار طالت 51 منزلاً ومنشأة صحية، بينها 10 منازل دُمّرت كلياً، كما تضررت 12 مركبة خاصة، وشملت المناطق المتضررة مديرية المسراخ وقرى دُبا وأدود بمديرية صبر الموادم. وأكدت الشبكة أن حملة اختطافات نفذتها المليشيا في مناطق الحوبان والتربة والساحل الغربي، أسفرت عن اختطاف 16 مواطناً ونقلهم إلى جهات مجهولة.



وأفادت بأن المليشيا ارتكبت، أمس (الاثنين) مجزرتين باستهداف مركز صحي في محافظة لحج وسوق شعبي في محافظة تعز، ما أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار في مرافق وتجمعات مدنية، موضحةً أن قصف مركز السقياء الصحي بمديرية المضاربة في محافظة لحج أسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصاً بينهم 10 من العاملين في القطاع الصحي.



وفي سياق متصل، رصدت الشبكة استقطاب المليشيا شباباً من فئة المهمّشين في منطقة السامقة بعزلة الكلائبة في مديرية المعافر، وإلحاقهم بدورات ثقافية وتدريبية تمهيداً للزجّ بهم في جبهات القتال جنوبي المحافظة.



وحذرت من استغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأبناء هذه الفئة وتعريضهم لمخاطر القتال، مؤكدةً خطورة تجنيد الأطفال والزجّ بهم في الأعمال العدائية، وما يترتب على ذلك من تهديد لحياتهم وسلامتهم ومستقبلهم.