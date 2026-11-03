جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التأكيد على رفض بلاده القاطع لأي تهديد يمس أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مشدداً خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة سلوفينيا ناتاشا پيرتس موسار، اليوم (الثلاثاء)، على أن الأمن القومي العربي يشكل وحدةً واحدةً لا تتجزأ، وأن مصر تقف بصلابةٍ إلى جانب أشقائها لضمان استقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.



وطالب الرئيس المصري كافة الأطراف المعنية بالأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران بضرورة إعلاء لغة العقل، وإعطاء مساحةً كافيةً للتفاهم والحوار السياسي للوصول إلى حلولٍ سلميةٍ تنهي حالة التوتر.



وحذر السيسي من خطورة الانزلاق نحو التصعيد العسكري في الوقت الراهن، مؤكداً أن الاستمرار في هذا الخيار يهدد بأقسى العواقب على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، داعياً إلى تغليب المسار السياسي وحقن الدماء قبل فوات الأوان.



وكان مجلس النواب المصري وافق بأغلبية الثلثين على تفويض الرئيس السيسي بتمكين القوات المسلحة من تعزيز الدفاعات وتقديم الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية، وحماية الأمن القومي العربي، في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.



وكان الرئيس المصري أكد خلال جلسة منتدى مصر 2026 قبل أيام، أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وأن استقرار الأشقاء في الخليج يرتبط بالأمن القومي المصري، مؤكداً أن مصر ستدافع عن أراضي أي دولة عربية أخرى إذا طُلب منها ذلك.



وأفاد بأن وقوف مصر بجانب دول الخليج يأتي امتداداً طبيعياً لمفهوم الأمن القومي العربي المشترك، مؤكداً أن التحرك العسكري المصري لا يمتد إلى خارج حدود مصر أو حدود الدول الشقيقة التي تحرص القاهرة على أمنها واستقرارها.