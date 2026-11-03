كشفت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع الإيرادات غير النفطية للمملكة بنسبة 8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 412.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 382.7 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 29.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 3% إلى 858.9 مليار ريال.



وأظهرت البيانات الفعلية للميزانية العامة للدولة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 1% إلى 446.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 452.4 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2025، فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 22% إلى 102 مليار ريال، وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 4% إلى 229.3 مليار ريال.



وسجلت الميزانية العامة عجزاً بقيمة 84.31 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد بلوغ الإيرادات 259.11 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 343.42 مليار ريال، ليرتفع إجمالي العجز خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 244.31 مليار ريال، مع وصول المصروفات إلى 1.103 تريليون ريال.



وارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة نفقات التمويل بنسبة 38% إلى 54.8 مليار ريال، والإعانات بنسبة 49% إلى 41.7 مليار ريال، فيما ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 17% إلى 137.6 مليار ريال.



واستحوذ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على النصيب الأكبر من الإنفاق القطاعي بقيمة 230.8 مليار ريال، تلاه القطاع العسكري بنحو 187.5 مليار ريال، ثم قطاع التعليم بقيمة 159.3 مليار ريال، فيما بلغت مصروفات الأمن والمناطق الإدارية 99.4 مليار ريال.



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* الإيرادات غير النفطية



- 8% نمو الإيرادات غير النفطية



- 412.5 مليار ريال إجمالي الإيرادات غير النفطية



- 29.8 مليار ريال زيادة عن العام الماضي



- 858.9 مليار ريال إجمالي الإيرادات الحكومية