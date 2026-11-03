استنفرت السلطات البلغارية أجهزتها الأمنية، اليوم الثلاثاء، عقب تلقي تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة قادمة من إسرائيل، ما دفعها إلى الهبوط في مطار صوفيا وإخضاعها لإجراءات تفتيش أمنية مشددة.

وذكرت The Jerusalem Post أن التهديد وصل عبر رسالة بريد إلكتروني، الأمر الذي استدعى التعامل مع الحادثة وفق البروتوكولات الأمنية المعتمدة، فيما باشرت وحدات مكافحة الإرهاب عمليات فحص شاملة للطائرة للتأكد من خلوها من أي مواد أو أجسام متفجرة.

وبحسب المعلومات الأولية، هبطت الطائرة بسلام في مطار صوفيا، بينما شرعت الفرق الأمنية المختصة في تفتيشها والتحقق من طبيعة البلاغ الذي أثار حالة من الاستنفار داخل المطار.

ولم تعلن السلطات البلغارية حتى الآن نتائج عمليات التفتيش أو تفاصيل إضافية بشأن مصدر التهديد، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت حوادث التهديدات الأمنية للطائرات قد شهدت تكراراً خلال الأشهر الأخيرة، ما يدفع سلطات الطيران إلى التعامل بجدية كاملة مع أي بلاغ من هذا النوع حفاظًا على سلامة الركاب وأطقم الطائرات.