شددت «هيئة تنظيم الإعلام» على مستخدمي الذكاء الاصطناعي الالتزام بوثيقة وأخلاقيات الاستخدام في إطار ثمانية مبادئ أساسية تضمن التعاطي الآمن والنزيه.



وكانت وزارة الإعلام أصدرت في وقت سابق مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام 2026، والتي تضمنت ثماني آليات صارمة شملت ضمان الشفافية والمصداقية وسلامة المعلومات وحماية المصداقية والشخصيات العامة ومنع المحتوى المضلل والالتزام بالمسؤولية والمساءلة عبر دورة حياة المحتوى، إلى جانب النزاهة وعدم التحيز والوعي المجتمعي وتمكين الجمهور.



وتمنع ضوابط الاستخدام الآمن والنزيه التعامل مع المسودات والمخرجات المحرفة والمزيفة، وحظر فبركة الأخبار، وضمان عدم تزييف الحقائق أو استخدام تقنيات التزييف العميق لتضليل الرأي العام. وتشدد الضوابط على الالتزام بالحيادية والموضوعية والإنصاف بتقديم محتوى متوازن وخالٍ من الانحياز، مع ضمان تمثيل عادل لمختلف القضايا والآراء دون تمييز، والالتزام بالأمان والخصوصية بحماية البيانات الشخصية للأفراد وحقوقهم الرقمية، ومنع استغلال هوياتهم أو محاكاتها بدون إذن صريح، ومساندة التطور والابتكار المسؤول بتشجيع توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل الإعلامي وتجويد المحتوى، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، والالتزام كذلك بالأمان الفني والمصداقية وموثوقية البيانات، والتأكد من دقة البيانات والمصادر المستخدمة، والتحقق من صحة المخرجات قبل نشرها.



ومن المبادئ التي شددت عليها هيئة تنظيم الإعلام الالتزام بالشفافية والإفصاح للجمهور، وذلك بإشعار المتلقين بشكل واضح وصريح عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج أو صياغة المحتوى الإعلامي المعروض، والوعي المجتمعي والتمكين العام برفع وعي المجتمع بكيفية التفاعل مع المحتوى الذكي، وتمكين الجمهور من تمييز المواد المنتجة آلياً والإبلاغ عن المحتوى المضلل.



وآخر المبادئ الثمانية دراسة الأثر والامتثال والرقابة والالتزام بالأنظمة، وذلك بتقييم المخاطر بانتظام والمتابعة المستمرة لضمان توافق التطبيقات والأنظمة المستخدمة مع الأنظمة والتشريعات المحلية السارية.