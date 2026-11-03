سخر الفنان المصري أشرف عبدالباقي من منتقدي تجربته المسرحية الشهيرة مسرح مصر، متسائلاً عما قدمه مهاجمو المشروع للمسرح، بدلاً من الاكتفاء بانتقاده.

ماذا قدمتوا؟

وقال عبدالباقي، على هامش حضوره افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي: «كنت أتمنى من مهاجمي مسرح مصر أن يقدموا حاجة مختلفة بدلاً من توجيه الانتقادات للتجربة، معلناً عقد جلسة مع مجموعة من الفنانين الشباب، على هامش فعاليات المهرجان للحديث عن المسرح، وتحديداً الكوميديا على خشبته، مستنداً إلى خبرته التي تمتد لنحو 40 عاماً في هذا المجال».

خشب الورد

وأوضح أن رحلته المسرحية بدأت منذ مشاركته في مسرحية «خشب الورد»، وقدم خلالها أكثر من 280 مسرحية، تنوعت بين عروض فرق الهواة والمسرح التجاري، مروراً بتجربتي تياترو مصر ومسرح مصر، إلى جانب تجارب مسرحية أخرى، مشيراً إلى أن المسرح، مثل باقي المجالات، شهد تغيراً وتطوراً على مدار السنوات.

إغلاق المسارح

وأكد عبدالباقي أن طبيعة الكوميديا اختلفت عن الماضي، وهذا التطور أمر طبيعي، يجب على الفنان أن يواكبه ويتفاعل معه، منتقداً إغلاق عدد كبير من المسارح، سواء تلك التابعة للقطاع العام أو الخاص، آملاً في إعادة افتتاحها في أقرب وقت، بما يساهم في تنشيط الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة لتقديم مزيد من العروض.

انتقادات سابقة

وتأتي تصريحات عبدالباقي في ظل انتقادات سابقة وجهها عدد من الفنانين إلى تجربة مسرح مصر، إذ رأى بعضهم أنها لا تمت إلى المسرح بصلة، وانتقدوا ربطها باسم مصر.

ووصف الفنان محمد صبحي تجربة مسرح مصر بـ «قلة أدب»، خاصة فيما يتعلق بالخروج عن النص، فيما اعتبر الفنان أحمد ماهر أنها تساهم في إفساد الذوق العام، كما قال الفنان أحمد آدم إن عروض مسرح مصر عبارة عن اسكتشات، بينما قالت الفنانة الراحلة سميحة أيوب إن هذه العروض لا علاقة لها بالمسرح.

راجل وست ستات

من جهة ثانية قرر أشرف عبدالباقي تصوير الجزء الـ11 من مسلسله الشهير «راجل وست ستات»، وبدأ فعلاً التحضيرات، حيث التقى أخيراً مع منتج العمل، الذي عرض عليه فكرة الجزء الجديد، والذي يشارك فيه أبطال الأجزاء السابقة مع عدد من النجوم الجدد.

وبدأت الشركة المنتجة للمسلسل التفاوض مع أبطاله، مع مراعاة غياب الفنانة الراحلة مها أبو عوف عن المشهد، ومن المقرر أن يتم تعديل الأدوار إذا وافق على ذلك باقي الأبطال: لقاء الخميسي ومنة عرفة وانتصار وسامح حسين وغيرهم من نجوم الأجزاء السابقة، ومن المفترض أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني عبر إحدى المنصات الإلكترونية.