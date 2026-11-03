ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في مقطع مصور نشره الملحن والمنتج الموسيقي عزيز الشافعي عبر حسابه على «إنستغرام»، في لقاء جمع الطرفين لتوثيق النجاح الرقمي البارز الذي حققته أغنية «تباعاً تباعاً» منذ طرحها للجمهور.

مشاهدات مليونية

وأعلن الشافعي من خلال المنشور تصدر العمل الغنائي القوائمَ الأكثر استماعاً ومشاهدة عبر منصات البث الرقمي المختلفة خلال 2026، وعلى رأسها منصة «يوتيوب»، إذ تمكنت الأغنية من كسر حاجز 153 مليون مشاهدة، محققة رقماً قياسياً جديداً في مسيرة الثنائي الفنية.

حوار مباشر

وأظهر المقطع المصور نقاشاً مباشراً وجانباً من الحوار الذي دار بين شيرين والملحن المصري حول أصداء الأغنية، وانتشارها الجماهيري على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويأتي ظهور شيرين ليعكس النشاط الفني المستمر للفنانة المصرية ومتابعتها لأرقام وتفاعل إصداراتها الأخيرة، خاصة بعدما حظيت الأغنية بتداولٍ واسعٍ بين المستخدمين، مسجلة حضوراً قوياً في المنافسة الغنائية لموسم 2026.

تصدر الترند

وتولى الشافعي تلحين الأغنية التي واصلت تصدر الترند الموسيقي في مصر ودولٍ عربيةٍ عدة، ما عزز مكانتها كواحدة من أكثر الأعمال نجاحاً على صعيد البث الرقمي.