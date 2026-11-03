تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة باستمرار الضغوط التي يتعرض لها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وسط تزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال ديسمبر القادم، بما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد ويرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.



سعر العيارات



ووفقاً لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 6,125 جنيهاً، فاقداً نحو 45 جنيهاً، بينما سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 7,000 جنيه، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 5,250 جنيهاً، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49 ألف جنيه، بينما سجلت الأوقية عالمياً نحو 3,909 دولارات.



انعكاس للضغوط



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية يأتي انعكاساً للضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس عالمياً، وفي مقدمتها تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر القادم، وهو ما يضغط على جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.