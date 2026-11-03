يصدر الفنان اللبناني فضل شاكر اليوم (الثلاثاء) أحدث أعماله الغنائية «نام الليل» التي تشكل أول إصدارات ألبومه الجديد «حلم جديد»

نام الليل

وشوّق شاكر جمهوره لأغنية «نام الليل»، من خلال نشره مقطعاً من الفيديو كليب الخاص بالأغنية، أرفقه بعبارة: «يمكن أحلى شي بالحياة إنّه يضلّ في حلم جديد ناطرنا نعيشه»، كاشفاً بذلك عن عنوان ألبومه الجديد.

نشاط فني

ويأتي هذا الألبوم الغنائي امتداداً لنشاط فضل شاكر الفني في الفترة الأخيرة، عقب عودته إلى المسرح ولقائه جمهوره مجدّداً، وانضمامه ونجله محمد شاكر أخيراً إلى شركة «Echo Sounds» لإدارة أعمالهما الفنية، فيما تشكّل أغنية «نام الليل» بدايةً مرحلة جديدة من إصداراته الغنائية.