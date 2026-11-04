أقر مدرب شباب الأهلي الإماراتي بأفضلية الهلال، مؤكداً أن الأزرق استحق الانتصار بهدفين نظيفين عطفاً على ما قدمه من تماسك وجودة فنية.



وقال المدرب في تصريح خاص لـ «عكاظ»: «واجهنا فريقاً قوياً ومتماسكاً، يملك إمكانات عالية ولاعبين بقيمة المنتخبات، الهلال كان الأفضل واستحق الفوز لأنه عرف كيف يستغل الفرص والأخطاء».



وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «كنا قادرين على تقديم مباراة أكثر توازناً، لكن ما حدث أن الأخطاء الدفاعية وقلة الفاعلية الهجومية كلفتنا كثيراً، أمام فريق بحجم الهلال يجب أن تكون في قمة تركيزك طوال المباراة، لأنه لا يرحم في التفاصيل الصغيرة».



وعن الهدف الثاني الذي حسم المواجهة، أوضح: «جاء من خطأ بسيط وواضح، كرة اعتدنا التعامل معها بسهولة، لكن تصرفنا لم يكن صحيحاً، وفي مباريات بهذا المستوى الخطأ البسيط يغير كل شيء».



وتابع: «حاولنا مجاراة الهلال واللعب بإمكاناتنا، نحن ندرك قوة المنافس وفارق الجودة، ولاعبونا يعرفون جيداً من واجهوا، نستطيع مقارعة فرقاً بهذا الحجم لكن بشرط ألا نرتكب هفوات حاسمةً».



وحول التغييرات، كشف المدرب أن بعضها كان اضطرارياً: «لاعب لم يكن جاهزاً 100% وخططنا لمنحه 30 دقيقة فقط، ودخول جورجي جعلنا أكثر دفاعية مما أردنا، تغيير الظهير الأيمن كان خوفاً من الطرد بعد البطاقة الصفراء، وتغيير آخر فرضته الإصابة».



وعن أحقية الهلال بالفوز، قال: «نعم، قدم ما يكفي لينتصر، كان أكثر فاعليةً وأفضل في التعامل مع اللحظات الحاسمة، بينما افتقدنا الدقة دفاعاً وهجوماً، لو تفادينا الأخطاء لكانت المباراة أكثر توازناً».



وختم: «مثل هذه المواجهات مفيدة لتصحيح الأخطاء، أمام الفرق الكبيرة تحتاج لانضباط تكتيكي وتركيز عالٍ وعدم منح المنافس فرصاً سهلة، وهذا ما فعله الهلال، لذلك استحق الفوز».