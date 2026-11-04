أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، رضاه التام عن أداء فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي، مؤكداً أن الأزرق حقق خطوة مهمة في البطولة التي يضعها ضمن أولوياته هذا الموسم.



وقال إنزاغي في حديثه الخاص لـ«عكاظ»: «سيطرنا على المباراة، لم نمنح المنافس أي فرصة حقيقية لتهديد مرمانا، الأهم أننا تقدمنا خطوة للأمام في بطولة نهتم بها كثيراً، وما أسعدني حقاً هو خروج جماهيرنا سعيدة».



وفي المؤتمر الصحفي، أشاد إنزاغي بانضباط لاعبيه: «قدمنا مباراة ذكية، تجنبنا المخاطرة غير الضرورية وحافظنا على توازننا، جميع اللاعبين يستحقون التهنئة».



لماذا بدّل وهو راضٍ؟



برر المدرب الإيطالي تغييراته الكثيرة بظروف المباراة وضغط الرزنامة: «بعض من استبدلتهم كانوا جيدين، لكن ظروف اللقاء فرضت قرارات أخرى، التبديل لا يعني عدم الرضا. كثرة السفر والمباريات تجبرنا على التدوير، واليوم حصلت على استجابة ممتازةً».



الغيابات سر السعادة المضاعفة



وكشف إنزاغي أن الفوز جاء رغم قائمة غيابات طويلة: «افتقدنا روبن نيفيز ومارتينيلي وسالم، أجرينا تغييرات واسعةً، لذلك سعادتي مضاعفة، اللاعبون الذين لم يشاركوا كثيراً قدموا مردوداً رائعاً وأثبتوا أن الجميع جاهز».



وعن موعد عودة المصابين، طمأن جماهير الهلال: «أتوقع عودة سالم ومارتينيلي ولاعب ثالث بعد التوقف، تأجيل مباراة الاتفاق سيمنحنا وقتاً إضافياً للتحضير. نيفيز فقط سيغيب عن أول مباراة بعد الاستئناف بسبب الإيقاف، وبقية الأسماء ستكون جاهزة».



من 4-4-2 إلى ثلاثة مدافعين



وعلى الصعيد التكتيكي، أوضح إنزاغي فلسفته: «بدأت بأربعة مدافعين لأني أردت مهاجمين صريحين داخل الصندوق، لكن الرسم لم يكن جامداً. في لحظات كنا نتحول لثلاثة مدافعين بتقدم دال ومورينو وتعديل دور البليهي، وفي لحظات أخرى نعود لأربعة مع تقدم دال وتولي البليهي الظهير الأيمن. هذا التنوع هو ما نعمل عليه لخلق الحلول».



وختم: «نعمل بجد في التدريبات، وما زال أمامنا هامش كبير للتحسن وأنا أول من يطالب بذلك، لكن ما قدمه الأساسيون والبدلاء اليوم يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وسعادة الجماهير هي الدافع الأكبر للاستمرار».