أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبعد التنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الثلاثاء) إعادة جدولة النسخة القادمة من كأس آسيا السعودية 2027 جوهرةً بطولات القارة، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2027، لتُقام خلال الفترة من 23 كانون الأول/ديسمبر 2027 إلى 21 كانون الثاني/يناير 2028 في السعودية.



وقد وافقت اللجنة المنظمة لكأس آسيا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على إعادة جدولة البطولة الأبرز للمنتخبات الوطنية، وسيتم تقديم المواعيد الجديدة للبطولة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على الموافقة.



ويشيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بتقديم بطولة عالمية المستوى للاعبي القارة وجماهيرها. وسيواصل الاتحاد الآسيوي العمل عن كثب مع اللجنة المحلية المنظمة والاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة ورعاته الموقرين وشركائه في البث والشركاء التجاريين وجميع الأطراف المعنية، من أجل تنظيم بطولة استثنائية تليق بمكانة أعرق مسابقات المنتخبات الوطنية للرجال في آسيا، وبما يرتبط بها من تميز تشغيلي، مع الحد من تأثير التأجيل إلى أدنى مستوى ممكن.



كما أكدت اللجنة استمرار استعداداتها وتنسيقها مع الاتحاد الآسيوي وكافة الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية من البطولة تليق بمكانة المملكة وتطلعات الجماهير الآسيوية.