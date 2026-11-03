50 درجة داخل المجمدات.. كيف حوّل القراصنة ثلاجات المتاجر الأوروبية إلى أفران؟

لم تعد الهجمات الإلكترونية تستهدف البيانات والأموال فحسب، بل امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك، لتصل إلى ثلاجات حفظ الأغذية داخل المتاجر الكبرى، في تطور خطير كشف عن قدرة القراصنة على إحداث خسائر مادية مباشرة دون الحاجة إلى سرقة أي معلومات. فقد شهدت عدة دول أوروبية هجمات استهدفت أنظمة التبريد والتحكم في درجات الحرارة، بعدما تمكن مهاجمون من التلاعب بإعداداتها عن بُعد، وتحويل وحدات التبريد إلى أجهزة تسخين تسببت في إفساد كميات من المنتجات الغذائية.

وشملت الهجمات متاجر في بلجيكا والسويد ولوكسمبورغ وإيرلندا وإستونيا، وسط مخاوف من اتساع نطاق هذه العمليات، خصوصاً أنها استهدفت أنظمة تشغيلية تتحكم بشكل مباشر في ظروف تخزين الأغذية، بدلاً من التركيز على اختراق أجهزة الحاسوب أو الاستيلاء على البيانات.

وبحسب تقارير تقنية، استغل المهاجمون ثغرات في أنظمة التحكم الرقمية الخاصة بوحدات التبريد، وتمكنوا من تغيير إعداداتها عن بُعد، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل الثلاجات والمجمدات إلى مستويات غير طبيعية.

وفي بلجيكا، تعرضت متاجر تابعة لسلسلة «Delhaize» لاستهداف أنظمة التبريد، إذ أوضح مسؤول في شركة متخصصة بهذا المجال أن القراصنة تمكنوا من تحويل وحدات التبخير إلى وضع إزالة الجليد (Defrost Mode).

وتُستخدم هذه الخاصية عادة للتخلص من الجليد المتراكم داخل وحدات التبريد، إلا أن تفعيلها في هذه الحوادث أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بدلاً من الحفاظ على برودة المنتجات، ما تسبب في تلف كميات من الأغذية.

وسجلت بعض الحوادث ارتفاع درجة الحرارة داخل مجمدات أحد متاجر سلسلة «ICA» السويدية إلى نحو 50 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة داخل ثلاجات إحدى شركات الجزارة في بلجيكا إلى 18 درجة مئوية، متسببة في إفساد لحوم تُقدر قيمتها بنحو 15 ألف يورو.

هجمات تطال سلاسل تجارية كبرى

لم تقتصر الهجمات على متاجر محدودة، بل امتدت إلى عدد من العلامات التجارية المعروفة في أوروبا، ما يعكس اتساع نطاق الاستهداف وتعدد الجهات المتضررة.

وفي بلجيكا، تأثر 15 متجراً تابعاً لسلسلة «Carrefour»، إلى جانب متاجر «Delhaize»، كما شملت الهجمات خمسة متاجر تابعة لمجموعة «Colruyt».

أما في السويد، فقد طالت سبعة متاجر تابعة لسلسلة «Coop»، إضافة إلى عدد محدود من متاجر «ICA»، بينما أعلنت سلسلة «SuperValu» في إيرلندا تأثر 13 متجراً بالهجمات.

وامتد الاستهداف أيضاً إلى أحد متاجر «IKEA» في بلجيكا، فيما شهدت إستونيا هجوماً تمكنت الفرق الفنية من احتوائه خلال دقائق، دون تسجيل أضرار كبيرة.

فرنسا شهدت هجمات مماثلة

وتأتي هذه الحوادث بعد موجة هجمات إلكترونية مماثلة شهدتها فرنسا خلال أكتوبر الماضي، واستهدفت مئات المتاجر الكبرى والمحال المستقلة، بعدما تمكن المهاجمون من التلاعب بأنظمة التبريد ورفع درجات الحرارة داخل بعض الوحدات إلى نحو 50 درجة مئوية.

ولفتت التقارير إلى أن بعض الأنظمة المتضررة في الهجمات الأوروبية تعتمد على تقنيات للتحكم في درجات الحرارة من شركة «Danfoss» الدنماركية، وهي الشركة التي ظهرت تقنياتها أيضاً ضمن الأنظمة المستهدفة في فرنسا.

من جانبها، أكدت الشركة أنها تعمل مع عملائها لمعالجة المشكلات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بهذه الحوادث.

تحقيقات أوروبية لكشف المتورطين

وأعادت الهجمات تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التي تواجه الأنظمة الصناعية والتجارية المتصلة بالإنترنت، بعدما أثبتت أن اختراق هذه الأنظمة قد يتجاوز تعطيل الخدمات أو تسريب المعلومات، ليصل إلى إتلاف المنتجات والتسبب في خسائر مالية مباشرة.

وأعلن مركز الأمن السيبراني البلجيكي علمه بالهجمات، فيما باشرت النيابة العامة الفيدرالية تحقيقاً للكشف عن ملابساتها والجهات المسؤولة عنها.

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العمليات، كما لم يتأكد وجود ارتباط مباشر بين الهجمات الأخيرة وتلك التي استهدفت متاجر في فرنسا خلال الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، من أن تكرار مثل هذه الحوادث يمثل تهديداً لسلاسل إمدادات الغذاء، فضلاً عن تأثيره المحتمل على ثقة المستهلكين في سلامة المنتجات الغذائية.