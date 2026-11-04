ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، إذ أدى تراجع أسعار النفط إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم، بينما ينتظر المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات رئيسة لسوق العمل بحثًا عن مؤشرات حول السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3934.75 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3943.20 دولارًا.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 1% أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من أربعة أسابيع.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 49.67 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.3% إلى 1422.15 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 938.49 دولارًا.