تسبب عارض صحي مؤلم في إدخال مدير عام التعليم في منطقة الباحة سابقاً الدكتور هجاد عمر الغامدي إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، منذ أيام عدة.

وفيما كان أبو خالد محل عناية الأطباء والجهاز التمريضي، التف حوله عدد من أصدقائه ومحبيه، للوقوف إلى جانبه ومؤازرته لتخطي العارض، فيما عمر مغردون مواقع التواصل بالدعاء لأستاذهم بالشفاء العاجل، ألف لا بأس على أستاذ الأجيال والنموذج التربوي والإنساني.