قلدت كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة البرفسور محمد أديب محمود عبدالسلام الوشاح الذهبي للفريق، تقديراً لدوره في خدمة الشباب والشابات والمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. جاء ذلك خلال الأمسية التي نظمها نادي رواق مكيون بمجلس العطاس بحي العزيزية بمكة المكرمة. وقام بتقليده الوشاح كل من القائد الكشفي علي بكر هوساوي والقائد الكشفي عادل عبدالله القاضي، بحضور المهندس محمد توفيق مدني مدير عام الطرق بمنطقة مكة المكرمة سابقاً والمستشار عبدالرحمن أسعد مؤمنه والدكتور محمد عبدالله العطاس والدكتور عبدالرحمن محمد علي مارية والدكتور عدنان سعد صغير والدكتور محمود سلامة الحايك مدير العلاقات بمستشفى عمان الجراحي بالمملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الوجهاء والأعيان. كما تسلم كذلك الميدالية التذكارية للفريق والتي تحمل شعار فريق كشافة شباب مكة المكرمة.

ومن جانبه، قدم أديب درعاً تكريمياً للقائد الكشفي عثمان خليفة مدني وبعض الهدايا للقادة علي بكر هوساوي وعادل عبدالله القاضي وسمير سالم باطوق وتركي محمد قائد والقائد المذيع بكر عبدالقادر.

وعبر محمد أديب محمود عبدالسلام عن شكره وتقديره لفريق كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة على هذه اللفتة الكريمة والاجتماعية التي تدل على حبهم وتقديرهم لكل من ساهم في خدمة المجتمع وتنمية المسؤولية المجتمعية والاجتماعية.